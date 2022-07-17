ISW: Кремль мог приказать захватить Харьковскую область

Президент России Владимир Путин, возможно, приказал российским войскам захватить Харьков и остальную часть неоккупированной Харьковской области, несмотря на крайне низкую вероятность успеха, предположили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Об этом они написали в своей ежедневной сводке в субботу, 16 июля.

Аналитики подчеркивают, что их предположение о таком приказе - это гипотеза, а не оценка ситуации, поскольку "доказательства и индикаторы (такого приказа. - Ред.) ограничены и косвенны".

Одним из косвенных признаков того, что Кремль действительно поручил полностью оккупировать область, ISW называет попытки российских войск захватить село Дементиевка на севере Харьковской области, которое "имеет ограниченное значение для защиты территории России от украинских наступательных действий".

Кроме того, аналитики указывают на аудиозапись, которую Главное управление разведки Минобороны Украины называет перехваченным разговором российского военнослужащего с мамой. Мужчина на записи жалуется, что его командиру, который "хочет зайти в Харьков", нет дела до потерь. При этом на записи мужчина говорит, что такие слова командир произнес "в свое время", не уточняя, в какой момент российского вторжения это было - 13 мая ISW констатировал, что ВСУ "выиграли битву за Харьков".

ISW: Россия готовится к долгой оккупации Харьковской области

Аналитики ISW отмечают, что пророссийский глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава самопровозглашенной "Луганской Народной Республики" ("ЛНР") Леонид Пасечник подписали 16 июля соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне. Это "указывает на то, что российские власти в Харьковской области создают условия для долгосрочной оккупации", пишет ISW.

Ганчев 6 июля заявил, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов - то есть в том числе территорий, которые российские силы не контролируют, напоминает ISW. По мнению аналитиков, российские силы могут активизировать попытки наземных атак к северу от Харькова в ближайшие дни, но вряд ли смогут добиться значительных территориальных успехов.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня утверждал, что Россия готовится возобновить штурм второго по величине города страны. "Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там - полтора миллиона жителей", - заявил президент Зеленский.