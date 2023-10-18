ISW: использование ракет ATACMS угрожает авиации РФ и складам боеприпасов

 
Deutsche Welle
ATACMS
ATACMS
ФОТО: AP / Scanpix

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали возможные последствия для России применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS. По мнению аналитиков, оно представляет угрозу для российской военной авиации и складов боеприпасов в тылу.

Армия РФ попытается рассредоточить самолеты на аэродромах по всей оккупированной Украине и переместить авиацию подальше от линии фронта, что нарушит поддержку с воздуха оборонительных усилий и локальных наступательных операций россиян. Особенно это касается вертолетов, которые действовали на небольших участках фронта, чтобы ослабить украинские подразделения в начале контрнаступления летом 2023 года. Это также создаст проблемы с координацией и поддержкой операций авиацией.

Использование украинцами ракет большей дальности также представляет значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит российское командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной территории Украины.

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