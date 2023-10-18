ISW: использование ракет ATACMS угрожает авиации РФ и складам боеприпасов

Армия РФ попытается рассредоточить самолеты на аэродромах по всей оккупированной Украине и переместить авиацию подальше от линии фронта, что нарушит поддержку с воздуха оборонительных усилий и локальных наступательных операций россиян. Особенно это касается вертолетов, которые действовали на небольших участках фронта, чтобы ослабить украинские подразделения в начале контрнаступления летом 2023 года. Это также создаст проблемы с координацией и поддержкой операций авиацией.