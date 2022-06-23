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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза решили предоставить Украине и Молдове европейскую перспективу и признать их странами-кандидатами на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.
Исторический момент: Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС
© AFP / Scanpix

"Это исторический момент. Он ознаменовал собой важный шаг на пути в ЕС ", написал он в своем микроблоге в Twitter. Одновременно он сообщил, что саммит "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".

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"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнул он.


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Deutsche Welle
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