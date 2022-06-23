Исторический момент: Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС

"Это исторический момент. Он ознаменовал собой важный шаг на пути в ЕС ", написал он в своем микроблоге в Twitter. Одновременно он сообщил, что саммит "решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты".
"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнул он.
Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.
A historic moment.
Today marks a crucial step on your path towards the EU.
Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩
Our future is together.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
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