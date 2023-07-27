Источники NYT в Пентагоне: направление главного удара украинского наступления определилось

Вместе с тем, источник в "западных" (национальная принадлежность не уточнялась) спецслужбах, с которым беседовал в среду корреспондент Би-би-си Гордон Корера, о главном ударе ничего не говорил, хотя и затрагивал тему хода наступления. Он по-прежнему говорил, что наступление развивается по трем направлениям.

По словам источников New York Times, в пользу активизации украинского наступления работают три фактора: во-первых продвижение через минные поля шло хотя и медленно, но стабильно (для понимания, как далеко украинцы смогли продвинуться, известный военный аналитик Роб Ли пишет, что в районе Работина им осталось два-три километра до главной российской линии обороны). Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения популярного среди российских войск генерала Ивана Попова. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами. Источник, с которым говорил Гордон Корера, сказал, что живой силы в российских войсках тоже не хватает.