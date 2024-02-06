Источники NYT: Россия разморозила активы КНДР в обмен на оружие

Уточняется, что российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать девять миллионов долларов из примерно 30 миллионов, замороженных в российских банках. Эти деньги КНДР, предположительно, потратит на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории частично признанной Южной Осетии. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией.

Эксперты полагают, что Россия, помогая КНДР обходить санкции, будет действовать осторожно. В случае претензий со стороны ООН российская сторона может заявить, что активы разблокировал частный банк, а власти не имеют к этому отношения.