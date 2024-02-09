Источники New York Times подтверждают, что Украина сбила Ил-76 с помощью Patriot

Анонимные источники газеты New York Times подтверждают, что Ил-76, сбитый в Белгородской области 24 января, был поражен с помощью системы Patriot. До сих пор о том, что для этого использовался Patriot, заявляла российская сторона (даже лично Владимир Путин).

Украина не подтверждала, хотя и не отрицала, что она сбила самолет. По словам источников NYT, утверждения о применении Patriot соответствуют действительности, его предоставила одна из стран-союзниц США.

В той части, что в самолете находилось 65 украинских военнопленных и все они якобы погибли, американские источники российскую версию не подтверждают. Они не проверяли, кто находился в самолете, допускают, что на нем могли быть военнопленные, но и что российская сторона может преувеличивать их количество.

В целом американские официальные лица считают, что украинские военные могли сбить самолет исходя из ошибочных разведданных. Самолет в прошлом использовался для перевозки ракет, что делало его легитимной целью.