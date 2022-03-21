Ранее США и их союзники считали первоначальными целями президента Путина захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства Зеленского пророссийским режимом.

За три с лишним недели боев реализовать это не удалось - по данным WSJ, это якобы побудило Путина сменить тактику.

Согласно новой оценке намерений российского президента, он пытается заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины.

"Захватив в 2014 году как Крым, так и районы Донбасса, Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", - говорит источник газеты.

Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как ожидается, попытается удержать все земли, которые заняли российские войска, и будет продолжать сражаться, говорят неназванные официальные лица из США. "Исходя из наших военных оценок, похоже, что он [Путин] возвращается к тактике осады", - говорит чиновник администрации США.

При этом Путин может расширить свои военные цели, если действия российских вооруженных сил будут более успешными.

"Статус столицы [Украины] остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять его", - говорят собеседники газеты.

В своем материале Wall Street Journal отмечает, что их интерпретация стратегии Владимира Путина - это не результат официальной оценки разведывательного сообщества, а точка зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации.