Исследования BioNTech/Pfizer показали высокую эффективность ревакцинации

Их исследования показали, что уровень антител, способных противостоять дельта-варианту, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины через полгода после первичных двух, возрастает в пять раз, а в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.
При этом, по оценкам компании, уровень антител после введения третьей дозы может увеличиться до 100 раз по сравнению с уровнем до ее введения.
Результаты исследования, в которых участвовали 23 человека, еще не прошли рецензирование и не были опубликованы в научных изданиях. Компании намерены обнародовать более точные данные в ближайшее время и планируют представить их в Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие регулирующие органы в течение нескольких недель.
В тот же день было опубликовано не прошедшее рецензирование исследование, согласно которому эффективность вакцины BioNTech/Pfizer снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На полигон в Руднинкай привезли первых мигрантов (40)
29 июля на полигон в Руднинкай привезли первых...
"Коридор" Тимотэ Суладзе: три собаки и гражданства, запрещенная музыка в Минске и свободная в Вильнюсе (52)
Жители Литвы неоднократно могли видеть на улицах...
Премьер-министр Литвы: ситуация меняется в худшую сторону, это ответ всей Европе (186)
Президент Литвы Гитанас Науседа с премьер-министром...
"Delfi Главное": новая волна коронавируса и наплыв мигрантов - можно ли остановить? О премьере сериала "Коридор" (6)
Главные темы недели в новом выпуске " Delfi Главное "....
Около здания правительства Литвы – протест из-за планов размещения мигрантов в Девенишкес (62)
29 июля после обеда около здания правительства Литвы...