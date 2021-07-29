Исследования BioNTech/Pfizer показали высокую эффективность ревакцинации

Их исследования показали, что уровень антител, способных противостоять дельта-варианту, у людей в возрасте от 18 до 55 лет, получивших третью дозу вакцины через полгода после первичных двух, возрастает в пять раз, а в возрасте от 65 до 85 лет - в 11 раз.
При этом, по оценкам компании, уровень антител после введения третьей дозы может увеличиться до 100 раз по сравнению с уровнем до ее введения.
Результаты исследования, в которых участвовали 23 человека, еще не прошли рецензирование и не были опубликованы в научных изданиях. Компании намерены обнародовать более точные данные в ближайшее время и планируют представить их в Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие регулирующие органы в течение нескольких недель.
В тот же день было опубликовано не прошедшее рецензирование исследование, согласно которому эффективность вакцины BioNTech/Pfizer снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.
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