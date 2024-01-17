Исследование Всемирного банка: как пострадал украинский бизнес за два года войны

Данное исследование было проведено посредством опроса большой выборки — более 2700 — предприятий украинского частного бизнеса (до войны негосударственный сектор экономики составлял 84% ВВП Украины). Таким образом авторы решили компенсировать недостаток во время войны официальной экономической статистики — отчасти из-за секретности, отчасти — из-за сложности сбора данных во время боевых действий.
Также в опросе участвовали (еще в мае 2023 года) более 80 международных компаний, имеющих действующие филиалы в Украине.
Кроме того, использовались спутниковые снимки, позволяющие судить о площади сельскохозяйственных угодий, грузовых перевозках, заполняемости парковок, освещении и задымленности промышленных объектов и других свидетельствах экономической активности.
70% опрошенных заявили о падении доходов, лишь 30% смогли сохранить их на довоенном уровне.
По сравнению с показателями 2021 года, выручка компаний в среднем по стране упала примерно в два раза. Конкретно в восточных и южных регионах Украины, непосредственно затронутых войной, бизнес пострадал еще сильнее — примерно на 60%, а количество их работников упало на 40%; между тем, именно там расположено больше половины промышленных производств страны.
С разрушениями на востоке столкнулось 47% компаний, на юге —29%, в целом по стране — около 20%.
Наиболее пострадавшей отраслью оказалась металлургия — ее выпуск по итогам 2022 года упал более чем на 60% (до войны она составляла 20% экспорта и 10% ВВП Украины). На них сказались российские удары по критически важной для отрасли энергетической инфраструктуре, а также потеря ряда производств в результате оккупации: в частности, мариупольских «Азовстали» и Комбината имени Ильича.
Также из-за ударов по энергосистеме в 2022 году вдвое сократился выпуск цемента. Вообще 15% компаний весной-летом сталкивались с проблемами энергообеспечения, около 10% — сообщали о проблемах с подключением к интернету.
Еще одна проблема — нарушенная логистика (разрушение дорог, блокада портов и др.). Около 65% компаний были вынуждены из-за этого сократить либо прекратить закупки за рубежом комплектующих и сырья. Из экспортеров (не в Россию и не в Беларусь) около 44% прекратили зарубежные поставки, а еще 31% — сократили их.
Недостаток кадров (по причине мобилизации и вынужденной миграции) сказался на 15% компаний, сокративших выпуск и отменивших заказы.
Главное затруднение для компаний составило падение спроса, побудившее их приостановить работу или совсем закрыться. Неопределенность со спросом стала и причиной сокращения инвестиций в развитие на 76%. А 84% сообщили о проблемах с доступом к кредитам, в первую очередь — из-за высоких процентных ставок.
Трудности с финансированием текущей деятельности (в горизонте шести месяцев) испытывает каждое второе предприятие.
При этом, поддержку от государства получали лишь 8% предприятий. 25% сказали, что о такой помощи не слышали, 12% уверены, что для ее получения необходимы связи.
О закрытии бизнеса интервьюерам заявили лишь 3% компаний — но скорее всего эта оценка занижена, поскольку при обзвоне 52 000 компаний по официальным номерам более половины оказались недоступны. Согласно другому опросу, закрывшихся компаний — около 10%.