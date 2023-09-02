Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Близость и симпатии Сербии к России отражаются и в социсследованиях: спустя более года после начала войны в Украине большинство сербов по-прежнему считают, что РФ не несет ответственности за вторжение. 66% респондентов уверены - в том, что началась война в Украине, виноват Запад, и только 21% указывает на Россию, свидетельствуют данные репрезентативного опроса, касающегося внешнеполитических предпочтений сербов и проведенного в начале апреля. Результаты опроса опубликовала сербская НПО "Новый третий путь".

Сербия уже почти десять лет ведет переговоры о вступлении в ЕС, но при этом поддерживает весьма тесные отношения с Россией и считает себя ее младшим балканским братом. Авторитарно управляющий Сербией президент Александар Вучич часто подчеркивает роль Москвы как покровителя Белграда и за последние годы несколько раз с большими почестями принимал в сербской столице российского президента Владимира Путина. Вучич, констатируют наблюдатели, также сохраняет верность Путину, несмотря на вторжение России в Украину.

По мнению Брая, российские пропагандистские СМИ распространяют не только нарратив официальной политики РФ, но и представление о Сербии как о жертве заговора со стороны Запада. Это ложится на благодатную почву, признал Брай в интервью DW: "Начиная с Балканских войн в начале 20-го века и заканчивая последними войнами в ходе распада Югославии, Россия представляла себя в качестве братской Сербии страны. Разумеется, это касается и культурных точек соприкосновения, таких как славянские языки (обоих государств. - Ред.) или православная религия".

Он отмечает, что российские госСМИ - RT Balkan и Sputnik - имеют хорошо оснащенные редакции в Белграде и ежедневно предлагают широкий спектр новостей на сербском языке, которые практически не соответствуют журналистским стандартам, но без всяких сомнений один к одному перенимаются преимущественно лояльными властям сербскими СМИ.

Другое недавно проведенное исследование - "Российские СМИ на Балканах и их роль в агрессивной войне против Украины" - выявило, что в значительной степени способствуют формированию такого мнения российские СМИ на сербском языке. Его выводы были обнародованы в конце июля Фондом Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung), а автором является Томас Брай (Thomas Brey), долгие годы руководивший корпунктом dpa на Балканах.

Томас Брай также выявил противоречивость общественных настроений в Сербии, которую, по его выражению, можно описать как "шизофрению": "Когда что-то касается людей лично, они не ищут работу в России и не едут учиться в Китай, они направляются на Запад. Но когда речь идет об официальной политике, люди убеждены, что Россия и Китай - это "хорошие парни", а вот Запад негативно настроен в отношении Сербии и желает ей зла".

Бывший глава балканского корпункта dpa утверждает, что одним из основных направлений российской пропаганды является нагнетание межэтнической напряженности на Балканах. В то же время, по его словам, дается понять, что "Россия безоговорочно выступает на стороне Сербии в любом споре, особенно когда речь идет о Косово". Бывший сербский автономный край объявил о своей независимости в феврале 2008 года, однако Белград до сих пор не признает ее.

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