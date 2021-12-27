"Мы продемонстрировали, что SARS-CoV-2 широко распространен даже (в организме. — Ред.) тех пациентов, которые умерли с бессимптомной или легкой формой Covid-19, и что репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования", — отметили исследователи.

"SARS-CoV-2 может оставаться в организме в течение нескольких месяцев"



"Несмотря на широкое распространение SARS-CoV-2 в организме, воспаления или непосредственная вирусная цитопатология (дегенеративные изменения в клеточных культурах — Ред.) за пределами легких" были выражены слабо, указали ученые. "Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может оставаться в организме в течение нескольких месяцев", — констатировали они.

Специалисты добавили, что некоторые пациенты, переболевшие Covid-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "затяжного ковида", при котором на протяжении длительного времени ощущаются последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.

Исследование пока не прошло процедуру рецензирования.

"Затяжной ковид"

Ранее стало известно, что так называемый постковидный синдром выявляют примерно у 10-15 процентов инфицированных коронавирусом. Риск его возникновения, по данным специалистов, выше у женщин и людей пожилого возраста.

Ученые из Королевского колледжа Лондона собрали данные около 1,2 миллиона пользователей смартфонов. Участники заносили в приложение сведения о том, когда они получили прививку, заразились ли они после этого коронавирусом, и как долго у них проявлялись постковидные симптомы. По данным исследователей, среди привитых число пациентов с "затяжным ковидом" было вполовину меньше, чем среди непривитых.