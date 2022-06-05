Испания поставит Украине ЗРК и танки Leopard

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Испания планирует поставить Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide и немецкие танки Leopard A4, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники.
По оценкам собеседников издания в Минобороны, украинской армии могут быть переданы около 40 отремонтированных танков. Кроме того, Испания намерена обучить украинских военнослужащих обращению с этой техникой. Тренинг планируется провести в Латвии.
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