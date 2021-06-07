Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира

Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.
Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.
Испания является вторым по популярности туристическим направлением в мире после Франции, в 2019 году, согласно официальным данным, здесь побывало 83,5 миллиона иностранных туристов. В прошлом году это число сократилось на 77 процентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Аналитик о возможном карантине осенью: есть лишь один способ подготовки к приходу индийского штамма (7)
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в...
С хаосом у центра вакцинации в Вильнюсе справились: еще есть вакцина для желающих привиться (107)
Вильнюс сообщил, что в понедельник все желающие раньше...
Ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам (45)
Ситуация на границе Литвы и Беларуси остается...
Сравнение расходов в странах Балтии: у живущих в Вильнюсе должно оставаться 1577 евро (119)
В семье из двоих взрослых и двух детей, живущей в...
С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС (26)
С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой...