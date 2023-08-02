Исландия приостановила работу своего посольства в Москве

Исландия во вторник, 1 августа, "заморозила" работу своего дипломатического представительства в Москве в соответствии с объявленным еще в июне решением, говорится на сайте правительства страны. "В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", - объяснили в МИДе страны.

В то же время в Исландии неоднократно подчеркивали, что решение о приостановке деятельности посольства не является разрывом дипломатических отношений, и, "как только позволят условия", Исландия уделит самое приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве.

Литва поможет Исландии