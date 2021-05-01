Устойчивая система безопасности Европы может быть разработана только с Россией, но многим европейским странам нужна защита от РФ. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете Passauer Neue Presse, выпуск которой выходит в субботу, 1 мая.
"Меры принуждения, такие как санкции, необходимы, чтобы изменить российские расчеты", - сказал он. Но в то же время добавил, что они всегда должны идти вместе с приглашением к диалогу. По мнению Ишингера, сейчас ответственность за улучшение отношений лежит на России.
В интервью он также высказался за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы" и так доказал бы свою способность участвовать в мировой политике на равных с США и Китаем. Ишингер выступил за совместную работу с США и четкую позицию по поводу нарушений прав человека. Вместе с тем он причислил "растущее противостояние крупных держав" к "угрозам мирного международного сотрудничества".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
1 мая профсоюзы в Литве требовали повышения зарплат (63)
По случаю Международного дня трудящихся представители...
В США раскрыта масштабная шпионская кампания: все началось с атак в Литве (374)
Военные НАТО изнасиловали в Литве девочку. С такого...
Вице-министр: в ближайшие 2-4 недели в Вильнюсе надо обдумывать каждый контакт (44)
Вице-министр здравоохранения Литвы Живиле...
Как работает виртуальный патруль в Литве: преступление и наказание за дезинформацию (65)
В Литве есть виртуальный патруль, который следит за...
Список Путина не испугает "врагов России" (137)
Новый раунд противостояния Владимир Путина с Западом...