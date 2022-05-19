Один из документов, на которые опираются "Важных истории", — это список пассажиров чартерного рейса Мюнхен-Москва, совершенного 9 декабря 2019 года. Как следует из публикации, этим рейсом летели Катерина Тихонова, Игорь Зеленский, их двухлетняя дочка, а также две няни, учительница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России.

В распоряжении журналистов также оказались данные из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента, который, как утверждается, является личным охранником Катерины Тихоновой. Среди этих документов есть паспорта Тихоновой, Зеленского и их дочери.

Наконец, источник в Баварском балете заявил изданию Der Spiegel, с которым "Важные истории" сотрудничали в работе над материалом, что Игорь Зеленский — "скорее всего, партнер дочери Путина".

Igoris Zelenskis, staatsoper.de nuotr.

52-летний Игорь Зеленский — успешный российский артист балета, был приглашенным солистом многих западных театров. С 2016 года по апрель 2022-го возглавлял Баварский государственный балет. Он также входит в наблюдательный совет фонда "Национальное культурное наследие", который должен был по предложению Владимира Путина строить культурно-образовательные комплексы в разных регионах России и стал известен из-за масштабных сокращений сотрудников в 2020 году.