По мнению регулятора, Meta переправила личную информацию европейских пользователей Facebook в США, не защитив их в достаточной степени от применяемых за океаном методов обработки и изучения данных. У компании есть время до 12 ноября, чтобы либо удалить, либо вернуть в ЕС данные пользователей.
"Это решение является ошибочным и неоправданным, а также создает опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний, передающих данные между ЕС и США", — говорится в совместном заявлении президента Meta по глобальным вопросам Ника Клегга и главного юрисконсульта компании Дженнифер Ньюстед. Они добавили, что Meta обжалует это решение регулятора.
Претензии властей связаны с использованием в компании "стандартных договорных условий" (SCC) — юридического инструмента, благодаря которому владельцы соцсетей могут пересылать данные пользователей. Применять его запретил Европейский суд в 2020 году, аннулировав пакт о передаче данных между ЕС и США.
Пока Брюссель и Вашингтон продолжают работу над новым соглашением в этой сфере, Meta настаивает, что не может пользоваться альтернативными инструментами. Ранее компания предупреждала, что в случае, если ее вынудят прекратить использовать SCC, сервисы Meta могут стать недоступны для пользователей в Европе.
Предыдущий рекордный штраф был выписан в июле 2021 года компании Amazon — по мнению люксембургского регулятора, крупнейшая в мире платформа для электронной коммерции получала от пользователей соглашение на отправку таргетированной рекламы в нарушение норм GDPR.
В течение предыдущих двух лет Meta уже штрафовали за нарушение GDPR четыре раза на сумму от 225 до 405 млн евро.
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