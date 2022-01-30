Ирландские рыбаки против РФ: Москва перенесла район учений

Россия не будет проводить запланированные на начало февраля учения своего военно-морского флота в исключительной экономической зоне Ирландии, как намеревалась ранее. Из-за резкого протеста официального Дублина и недовольства ирландских рыбаковрешено перенести маневры в другой район.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял такое решение "в ответ на запросы ирландского правительства, а также Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии", говорится в заявлении посла РФ в Дублине Юрия Филатова, опубликованном в субботу, 29 января, на странице посольства в Facebook. Решение Шойгу характеризуется в сообщении как "жест доброй воли".

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни приветствовал решение России перенести зону учений за пределы ирландской исключительной экономической зоны. "На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, попросив его пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ", - написал Ковни в своем микроблоге Twitter.

Ирландские рыбаки против российских маневров

Район, где ВМФ России намеревался провести маневры, находится в международных водах, но в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Ирландии. Решение РФ возмутило местных рыбаков, которые пригрозили сорвать учения и ввести траулеры в район их проведения. Рыбаки опасались, что стрельбы могут негативно отразиться на рыбных запасах в регионе.

В связи с этим с рыбаками 27 января встретился посол РФ в Дублине Юрий Филатов. Тогда сообщалось, что стороны достигли компромисса в вопросе о проведении ВМФ России учений в Атлантике в исключительной экономической зоне Ирландии.

Правительство Ирландии ранее объявило российские учения нежелательными и призвало морские суда не приближаться к району стрельб. "Российская Федерация уведомила, что учения предусматривают использование артиллерии и запуск ракет", - говорится в сообщении правительства в Дублине.

Экс-министр сельского и морского хозяйства Майкл Крид обвинил Москву в провокации, усмотрев в планах России связь с конфликтом вокруг Украины. Россия впервые проводит военные учения в этом регионе.