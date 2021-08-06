Iraqi Airways объявила об отмене на неделю рейсов в Минск

Об этом компания сообщила в соцсети Facebook.

В сообщении для пассажиров говорится, что рейсы в столицу Беларуси отменяются на неделю с 5 августа.

Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Мартин Хат заявил BNS в среду, что полеты Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.

В последнее время пассажирские рейсы из Ирака в Минск должны были осуществляться не только из Багдада, но и из Басры, Эрбиля и Сулемании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют это гибридной агрессией белорусского режима.