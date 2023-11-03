Иранские власти отказывают в медицинской помощи нобелевской лауреатке

 
Радио Свобода
Narges Mohammadi
Narges Mohammadi
ФОТО: AFP / Scanpix
Иранские власти отказываются перевести из тюрьмы в больницу правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади из-за её отказа носить хиджаб. Об этом рассказал в интервью Радио Фарда муж Мохаммади Таги Рахмани.

Иранские власти отказываются перевести из тюрьмы в больницу правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади из-за её отказа носить хиджаб. Об этом рассказал в интервью Радио Фарда муж Мохаммади Таги Рахмани.

По его словам, сотрудники тюрьмы проигнорировали распоряжение тюремного врача, который обследовал Мохаммади и выявил "критическое легочное давление и плохое состояние артерий", о её срочном переводе для лечения в гражданскую больницу.

1 ноября семья Мохаммади сообщила о сидячей забастовке, организованной ею и другими сокамерниками в тюрьме Эвин в знак протеста против отказа в её переводе в кардиологическую больницу.

Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года за "борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех".

В течение многих лет она выражала несогласие с обязательным правилом ношения хиджаба, наложенным на иранских женщин, а также с ограничениями прав и свобод женщин в Иране.

Иранские власти 13 раз её арестовывали, пять раз судили, приговорив в общей сложности к 154 ударам плетью и 31 году заключения.

По мнению её мужа, присуждение Нобелевской премии мира усилило давление со стороны иранских властей на Мохаммади, причем некоторые ссылаются на её заявления как на основание для обвинения.

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Источник
Радио Свобода
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