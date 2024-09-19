Иранские хакеры переслали краденую информацию из штаба Трампа в штаб Байдена — ФБР

„[Хакеры] по собственной инициативе послали лицам, связанным в то время с избирательным штабом президента Байдена, имейлы, которые содержали выдержку из украденного не предназначенного для публики материала из штаба бывшего президента Трампа“, — говорится в совместном заявлении ФБР, Офиса директора национальной разведки США и Управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США.

По имеющимся у спецслужб данным, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

Все это происходило в июне и июле этого года, до того, как Байден снял свою кандидатуру на выборах, и на его место заступила Камала Харрис.