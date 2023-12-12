Иранка Махса Амини посмертно получила премию Европарламента

Иранская курдка Махса Амини посмертно награждена премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, присуждаемой Европейским парламентом. От имени семьи девушки, убитой полицией нравов, награду приняли в Страсбурге во вторник, 12 декабря, адвокат Салех Никбахт, а также живущая в изгнании сестра Амини Афсун Наджафи и активистка Мерседе Шихинкар. Родители и брат Амини присутствовать на церемонии не смогли, поскольку власти Ирана отказали им в выезде из страны.

Председатель Европарламента Роберта Метсола в своей речи назвала мужество и упорство иранок в их борьбе за справедливость, свободу и права человека неудержимыми. По ее словам, голос Махсы Амини "разнесся по всему миру" и положил начало движению "Женщины, жизнь, свобода". "Ваша смелость победит, потому что ваша цель верна", - добавила глава Европарламента.