Иран захватил "связанное с Израилем" судно

Государственные СМИ Ирана сообщили о захвате "связанного с Израилем" торгового судна в Ормузском проливе. Контейнеровоз MCS Aries был захвачен спецподразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и направлен в сторону Ирана, заявило в субботу, 13 апреля, агентство Irna.

Судно под португальским флагом следовало из ОАЭ в Индию. Как сообщается, оно может быть связано с концерном Zodiac Group, принадлежащим израильскому бизнесмену Эялю Оферу.