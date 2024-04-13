Иран захватил "связанное с Израилем" судно

Государственные СМИ Ирана сообщили о захвате "связанного с Израилем" торгового судна в Ормузском проливе. Контейнеровоз MCS Aries был захвачен спецподразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и направлен в сторону Ирана, заявило в субботу, 13 апреля, агентство Irna.
Судно под португальским флагом следовало из ОАЭ в Индию. Как сообщается, оно может быть связано с концерном Zodiac Group, принадлежащим израильскому бизнесмену Эялю Оферу.
Вскоре после первых сообщений о захвате MCS Aries было опубликовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирована высадка спецназа КСИР с вертолета на контейнеровоз. Незадолго до этого британские военные предупредили, что судно вблизи Ормузского пролива могло быть взято на абордаж неизвестной стороной.
ТАСС со ссылкой на компанию-оператора захваченного Ираном судна сообщает, что на борту контейнеровоза находятся 25 членов экипажа.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко осудил действия Тегерана. "Иранский Корпус стражей исламской революции захватил гражданское португальское грузовое судно, принадлежащее члену ЕС, утверждая, что оно принадлежит Израилю. Режим аятоллы Али Хаменеи - преступен. Он поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права", - говорится в публикации Каца в соцсети Х.
Глава МИД Израиля призывал Европейский Союз "и весь свободный мир незамедлительно объявить КСИР террористической организацией и ввести санкции в отношении Ирана".