"Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее". Израиль грозит ответом на удары Тегерана по своей территории

Что сказал Нетаньяху

„Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам, — сказал в своем обращении Нетаньяху. — Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал — мы нападем на него“.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что действия Тегерана будут иметь серьезные последствия. По его словам, израильские и американские системы ПВО эффективно сработали против запущенных из Ирана ракет.