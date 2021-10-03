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По словам Тегерана, разморозка части активов должна стать жестом доброй воли для возобновления переговоров. Иран выразил готовность к серьезным переговорам США по его атомной программе.
Иран призвал США разблокировать часть его банковских счетов
© Reuters / Scanpix

Иран призвал США разблокировать часть его замороженных банковских счетов в качестве жеста доброй воли для возобновления переговоров в Вене по атомной программе Тегерана. "Если американцы действительно настроены всерьез и конструктивно, то им в преддверии переговоров следует разморозить как минимум 10 млн долларов иранских денег, заблокированных на зарубежных счетах", - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Абдоллахиян в воскресенье, 3 октября.

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По словам министра, Иран хочет возобновить переговоры по атомной программе, но они должны проводиться ради достижения конкретной цели, а не только "ради распития кофе". Иран получит выгоду от возобновления переговоров лишь в том случае, если международная атомная сделка, заключенная в 2015 году, будет выполняться, а США отменят введенные против Тегерана санкции, подчеркнул Абдоллахиян. "Договор по атомной программе ничего нам не даст, если у Ирана даже нет доступа к его собственным деньгам", - указал он.

Глава иранского МИДа также отметил, что новый президент США Джо Байден утверждает, что он не похож на своего предшественника Дональда Трампа. "Байден может это теперь доказать на практике", - сказал Абдоллахиян, добавив, что его страна, несмотря ни на что, намерена в скором времени возобновить переговоры в Вене под руководством его заместителя Али Багери.

Спасение атомной сделки с Ираном

Переговоры с Тегераном о спасении международной атомной сделки возобновились в апреле, но были прерваны после июньских президентских выборов в Иране и смены правительства в Тегеране.

Китай, Германия, Франция, Великобритания и Россия добиваются возвращения США в число участников сделки. В то же время они настаивают на возвращении Ирана к соблюдению условий, которые он перестал выполнять после одностороннего выхода США из договора. Дональд Трамп в 2018 году заявил о выходе США из сделки. Он возобновил санкции против Ирана и заморозил его зарубежные счета.

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Deutsche Welle

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