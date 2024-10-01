Иран подверг Израиль массированному ракетному удару

Иран вечером во вторник, 1 октября, подверг Израиль массированному ракетному удару. О пусках иранских ракет предупредила сограждан Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Она призвала жителей страны „сохранять бдительность и точно следовать указаниям командования тыла“. На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Воздушное пространство над страной было закрыто. По информации израильской газеты Jerusalem Post, назвавшей эту атаку самой масштабной за всю историю, по Израилю были выпущены в общей сложности около 500 ракет. Подтверждения этих данных пока не поступало.
Незадолго до этого США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар баллистическими ракетами. „Мы активно поддерживаем оборонительные меры подготовки, чтобы защитить Израиль от этой атаки. Прямое вооруженное нападение Ирана на Израиль будет иметь серьезнейшие последствия для Ирана“, - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Посольство США в Израиле впервые за последние месяцы приказало своим сотрудникам вернуться домой и быть готовыми укрыться в бомбоубежищах. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил американскому изданию Axios, что последние разведданные говорят о том, что атака будет осуществлена в ближайшие несколько часов. Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, уточнил он.
Сообщение о скорой атаке Ирана на Израиль появилось менее чем через сутки после того, как Армия обороны Израиля начала „ограниченную наземную операцию“ на юге Ливана, целью которой является уничтожение инфраструктуры поддерживаемого Тегераном радикального шиитского движения „Хезболлах“.