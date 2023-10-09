Иран отрицает причастность к планированию нападения на Израиль

 
bbcrussian.com
Irano vėliava
Irano vėliava
ФОТО: Scanpix / NTB

Представительство Ирана при ООН отвергло сообщения о том, что Тегеран принимал участие в планировании нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

«Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мерах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной», – заявили в постпредстве.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла», что иранские чиновники якобы дали зеленый свет для начала нападения во время встречи с боевиками в Бейруте на прошлой неделе.

На встрече в Бейруте присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции, утверждает WSJ, – они работали над планом операции вместе с ХАМАС с августа.

В миссии также добавили, что произошедшее «представляет собой полностью законную защиту от семи десятилетий деспотичной оккупации».

«Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана», – добавили в представительстве.

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