Иран отрицает причастность к планированию нападения на Израиль

«Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мерах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной», – заявили в постпредстве.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла», что иранские чиновники якобы дали зеленый свет для начала нападения во время встречи с боевиками в Бейруте на прошлой неделе.

На встрече в Бейруте присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции, утверждает WSJ, – они работали над планом операции вместе с ХАМАС с августа.

В миссии также добавили, что произошедшее «представляет собой полностью законную защиту от семи десятилетий деспотичной оккупации».