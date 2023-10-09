Иран отрицает причастность к планированию нападения на Израиль

«Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ответных мерах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самой Палестиной», – заявили в постпредстве.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на высокопоставленных членов палестинской группировки ХАМАС и ливанского движения «Хезболла», что иранские чиновники якобы дали зеленый свет для начала нападения во время встречи с боевиками в Бейруте на прошлой неделе.
На встрече в Бейруте присутствовали офицеры Корпуса стражей исламской революции, утверждает WSJ, – они работали над планом операции вместе с ХАМАС с августа.
В миссии также добавили, что произошедшее «представляет собой полностью законную защиту от семи десятилетий деспотичной оккупации».
«Они пытаются оправдать свой провал и списать его на разведывательную мощь и оперативное планирование Ирана», – добавили в представительстве.