Тегеран в воскресенье, 1 августа, отверг выдвинутые против него Израилем обвинения в запуске беспилотных летательных аппаратов, атаковавших 29 июля нефтяной танкер у побережья Омана в Индийском океане. Выступая на пресс-конференции, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал заявления о причастности Ирана к инциденту, в результате которого погибли два человека, "беспочвенными". "Подобные игры в обвинения - не новость", - подчеркнул он.
Атака на танкер у берегов Омана
Подвергшийся нападению нефтяной танкер MT Mercer Street принадлежит японской фирме, однако его эксплуатацию осуществляет израильская судоходная компания Zodiac Maritime. В результате атаки на судно погибли два члена экипажа - гражданин Румынии и подданный Великобритании.
По данным израильской компании, в момент нападения танкер находился у берегов Омана на пути из Танзании в Объединенные Арабские Эмираты. На сигнал бедствия отреагировали военнослужащие ВМС США и оказали помощь экипажу. По информации американской армии, имеются "четкие" указания на атаку с помощью беспилотников. В частности, о ней свидетельствует дыра, пробитая в мостике танкера. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Обвинения Израиля в адрес Ирана из-за атаки на танкер
Вечером 30 июля власти Израиля призвали международное сообщество принять решительные меры в отношении Тегерана. "Иран - не только проблема Израиля. Он является экспортером терроризма, разрушения и нестабильности, которая наносит вред нам всем", - заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
Он добавил, что поручил израильским дипломатам инициировать в ООН меры в ответ на "террористические" действия Тегерана. Израильский министр также сообщил, что обсудил "необходимость серьезной реакции на нападение на корабль" с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
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