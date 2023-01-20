"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины", — сказал глава МИД Ирана.
Он подчеркнул принципиальную последовательность Тегерана во внешней политике. "Когда мы говорим, что война в Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", — заявил Абдоллахиан.
Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Осенью 2022 года в ходе вторжения в Украину Кремль объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В обоих случаях российские власти объясняли свое решение результатами "референдумов" на этих территориях. Генеральная ассамблея ООН и в 2014-м, и в 2022 годах подавляющим большинство голосов приняла резолюции о том, что эти "голосования" не имеют законной силы. Украинские власти считают Крым и территории четырех областей временно оккупированными.
После начала полномасштабной войны Россия начала использовать дроны иранского произведения. Тегеран сначала отрицал, что продавал Москве беспилотники, однако в ноябре прошлого года подтвердил сообщения западных СМИ и разведок. Глава МИД Ирана тогда говорил, что небольшая партия дронов была отправлена в РФ еще до начала вторжения.
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