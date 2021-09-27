Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект

В середине месяца Тегеран и агентство договорились о параметрах мониторинга иранских ядерных объектов. В частности, Исламская Республика согласилась восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на таких объектах. Однако договоренность не удалось выполнить на предприятии по выпуску центрифуг в Кередже. Камеры на этом объекте были серьезно повреждены несколькими месяцами ранее в результате инцидента, который иранские СМИ окрестили неудавшимся актом саботажа.
Переговоры по СВПД зашли в тупик
В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Исламской Республики. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.
В апреле в Вене начались переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раиси.
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