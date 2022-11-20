Иран наладит производство военных дронов в России

По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. От России там присутствовали представители оборонной промышленности. Производство может начаться в течение "месяцев", пишет газета.

С августа российская армия использовала против Украины до 400 дронов иранского производства, сообщает The Washington Post. Однако и Москва, и Тегеран отрицают поставки иранских вооружений в Россию. Тем не менее осенью США ввели санкции против иранских компаний, связанных с производством такого оружия.

Перенос производства в Россию может оградить Иран от новых санкций, рассчитывают в Тегеране. Однако доподлинно неизвестно, что именно Тегеран рассчитывает получить от Москвы в обмен на сделку. Один из общавшихся с журналистами источников отметил, что Кремль, как минимум, предлагает дипломатическую и экономическую поддержку, которые помогут смягчить международное давление на режим аятолл.

Исследование обломков иранских беспилотников показывает, что в них широко используются компоненты западного производства, поставляемые в обход санкций. Неизвестно, как будет получать их Россия.

Газета не сообщает, какие именно беспилотники будут производиться российскими предприятиями. В Украине применялись аппараты-камикадзе "Шахед-131" и "Шахед-136", названные в России "Герань-1" и "Герань-2", и многоцелевые дроны "Мохаджер-6".

The Washington Post попросила прокомментировать информацию источников у российского посольства и иранского представительства в США. Российские дипломаты направили журналистов в министерство обороны, где им не ответили. Иранские сообщили, что Тегеран и Москва давно сотрудничают в военной, научной и исследовательской сфере, но отказались отвечать на предметные вопросы.