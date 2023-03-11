Иран и Саудовская Аравия решили нормализовать отношения

Иран и Саудовская Аравия после семилетнего перерыва договорились возобновить дипломатические связи. Соглашение подписали в пятницу, 10 марта, в Пекине представители Ирана, Саудовской Аравии и КНР. В качестве первого шага к примирению запланирована встреча министров иностранных дел, сообщили государственные агентства IRNA и SPA.

Тегеран и Эр-Рияд договорились устранить разногласия в их диалоге и в течение двух месяцев открыть соответствующие дипломатические представительства. Помимо председателя КНР Си Цзиньпина, посредниками на переговорах, длившихся несколько лет, выступили Оман и Ирак. Консультации между обеими странами возобновились в 2021 году в Ираке.

Пекин и Вашингтон приветствовали соглашение

Официальные лица КНР и США приветствовали новости о нормализации. "Это в наших интересах", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, США поддержат любой шаг, способствующий уменьшению напряженности в регионе.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном испортились в марте 2015 года, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала на территории Йемена военную операцию против хуситов, исповедующих шиизм. В январе 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном, после того как ее посольство в Тегеране подверглось нападению толпы протестующих.

ЕС приветствует возобновление ирано-саудовских дипотношений

Евросоюз надеется, что возобновление дипломатических связей между Саудовской Аравией и Ираном будет способствовать стабилизации в регионе.

Европейский Союз приветствует достигнутое между Ираном и Саудовской Аравией соглашение о восстановлении дипломатических отношений и с нетерпением ожидает его реализации. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, опубликованном в субботу, 11 марта.

"Поскольку и Саудовская Аравия, и Иран играют центральную роль в обеспечении безопасности региона, возобновление их двусторонних отношений может способствовать стабилизации региона в целом", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что "содействие миру и стабильности и достижение деэскалации напряженности на Ближнем Востоке в целом являются ключевыми приоритетами для ЕС".