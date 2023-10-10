Иракский политик угрожает нанести удар по интересам США в случае вмешательства Вашингтона

 
bbcrussian.com
Irako vėliava
Irako vėliava
ФОТО: Shutterstock

Иракский политик Хади аль-Амири пригрозил нанести удар по интересам США, если Вашингтон вмешается и поддержит Израиль в войне с ХАМАС.

«Если американцы открыто вмешаются в этот конфликт... мы будем считать все американские цели законными... и без колебаний нанесем по ним удар», — заявил аль-Амири в Багдаде.

Аль-Амири возглавляет организацию «Бадр», которая составляет значительную часть Сил народной мобилизации Ирака — коалиции разношерстных вооруженных формирований, в которую входят многие поддерживаемые Ираном группировки.

В воскресенье США объявили о намерении предоставить Израилю дополнительные боеприпасы и перебросить авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье.

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