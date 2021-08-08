Ирак готовит эвакуацию своих граждан из Беларуси

Авиакомпания "Иракские авиалинии" организует 10 августа эвакуационный рейс для иракских граждан, не имеющих возможности покинуть Беларусь. Такое заявление сделал вечером в субботу, 7 августа, посол Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани на своей странице в соцсети Twitter.
Ранее в тот же день, 7 августа, Управление гражданской авиации Ирака сообщило о распоряжении правительства страны временно отменить все рейсы в Минск.
За день до этого МИД Ирака заявил, что внимательно следит за проблемой иракских мигрантов и тем, каким опасностям они подвергаются. На странице министерства в соцсети Twitter говорится, что иракцы "были и остаются мишенью для сетей незаконного ввоза и торговли людьми". Дипломаты призвали своих сограждан "не попадаться в ловушку" контрабандистов.
Сообщение белорусских СМИ об "убитом" на границе иракце
4 августа белорусское государственное информагентство БелТА опубликовало статью о том, что сотрудники погранзаставы "Бенякони" обнаружили в Вороновском районе, на участке поля вблизи белорусско-литовской границы 39-летнего гражданина Ирака "в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями".
Несмотря на оказанную ему первую медицинскую помощь, мужчина скончался, говорилось в новости. В итоге Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
В Вильнюсе это сообщение назвали дезинформацией и "сказками братьев Гримм". По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, распространение подобной информации является примером ведения (Беларусью. - Ред.) гибридной войны против ее страны.
Реакция Литвы и ЕС на решение Ирака отменить полеты в Минск
Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствовал решение иракских властей отменить все рейсы в Минск. "Только работая вместе, мы сможем победить преступные сети, занимающиеся контрабандой людей в ЕС. Я искренне надеюсь, что и другие авиакомпании отменят полеты в Беларусь", - написал дипломат на своей странице в Twitter.
Аналогично высказался в этой связи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Предотвращение превращения мигрантов в инструмент политики - в интересах ЕС, констатировал он.
Нелегальная миграция из Беларуси в Литву
Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси в Литву в начале июля Вильнюс объявил в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации.
По данным МВД Литвы, с начала 2021 года белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 3832 мигранта. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Судя по статистике литовских властей, среди иностранцев, пытающихся тайком перебраться в их государство со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.
3 августа в МВД Литвы завили, что иностранцев, которые пересекли границу с Литвой в не предназначенных для этого местах, будут отправлять обратно на погранпункты с Беларусью.
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