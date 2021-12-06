Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось привлечь финансовых инвесторов, которые готовы предоставить 1 миллиард долларов для создания социальной сети Truth Social и вывода ее на биржу. Об этом в субботу, 4 декабря, объявили принадлежащая экс-главе государства медиакомпания Trump Media & Technology Group (TMTG) и партнерская компания Digital World.
Кто именно является инвесторами, в сообщении не указывается.
После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января Трампа заблокировали в крупных соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы в противовес "тирании" крупных технологических компаний. Запустить соцсеть Truth Social планируется в начале 2022 года. Трамп все еще пользуется большой популярностью среди консерваторов и подумывает о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2024 году.
Digital World Acquisition Corp — это так называемая компания по приобретению специального назначения (SPAC), которые создают специально для слияния с другой компанией, желающей выйти на биржу, минуя процедуру первичного публичного размещения акций (IPO).
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