"Интим со статуей". Почему во Флоренции так не любят туристов

Флоренция, являясь одним из самых популярных туристических мест в одной из самых популярных у туристов стран, задыхается от наплыва приезжих.

Однако ее упражнения вызвали гневную реакцию у пользователей соцсетей, которые призвали немедленно найти и задержать девушку.

На фотографиях, которые появились в инстаграме в аккаунте Welcome to Florence („Добро пожаловать во Флоренцию“), можно увидеть юную блондинку, которая целует бронзового бога в губы и принимает недвусмысленные позы, одновременно демонстрируя недюжинные акробатические способности.

Правда, это была не оригинальная статуя XVI века, а ее копия, стоящая на углу улицы около знаменитого моста Понте Веккьо. Оригинал хранится неподалеку, в музее Барджелло, где в прежние времена заседал городской совет.

После чего Аспрони призвала принять в Италии „сингапурскую модель“ и ввести жесткий контроль, заоблачно высокие штрафы и нулевую терпимость к подобному поведению.

Патриция Аспрони, президент ассоциации Confcultura, которая занимается маркетингом культурного наследия Италии, заявила итальянским СМИ, что подобные „повторяющиеся проявления грубости и варварства“ происходят потому, что некультурные туристы считают, что вправе безнаказанно делать все, что им заблагорассудится.

В прошлом году в город с населением чуть больше 300 тысяч человек полюбоваться шедеврами итальянского Возрождения приехало более 10 млн туристов. Рекордным был 2018 год, когда это число превысило 27 млн.

Антонелла Ринальди, руководитель Отдела археологии и изобразительного искусства Флоренции, заявила, что туристам в городе рады, но они должны уважать ее произведения искусства, будь то оригиналы или копии.

Местные жители уже давно пытаются как-то справится с этой волной визитеров, которая в летние месяцы превращает узкие улочки Флоренции в живой поток.

Несмотря на то, что экономика города во многом завязана именно на туристов, жить в нем становится все труднее.

Один итальянец написал в соцсетях, что деградация города становится все более ощутимой с каждым днем.