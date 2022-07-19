Полное интервью с Лукашенко было опубликовано на странице информационного агентства "Белта" в социальной сети YouTube. Политика попросили ответить на вопрос: "Как вы и говорили, президентом не становится, президентом рождаются — расскажите нам, какова формула успеха Александра Лукашенко?". Лукашенко ответил, что родился президентом и критиковал западных политиков.

Academy KidsTV находится в помещениях университета RISEBA. Журналисты хотели поинтересоваться у преподавателей, какова была цель поездки в Беларусь и интервью, но никого из педагогов кружка встретить не удалось. На телефонные звонки в академии также не ответили.

На сайте Academy KidsTV говорится, что учреждение обучает детей в возрасте от 7 до 14 лет радио и тележурналистике. Стоимость обучения также указана. Но образование предоставляется без необходимых разрешений, поэтому академию можно привлечь к административной ответственности.

Как пояснил директор департамента надзора Государственной службы качества образования (IKVD) Латвии Юрис Зивартс, упомянутая организация не числится в регистре образовательных учреждений страны и не имеет аккредитации. Кроме того, у нее нет лицензии ни от IKVD, ни от Рижской думы. Правовых оснований для осуществления образовательной деятельности у академии нет, подчеркнул Зивартс.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии указали, что действия организации, касающиеся поездки в Витебск, неприемлемы.

"Подобные кажущиеся на первый взгляд безобидными визиты в образовательных целях могут обернуться для наших жителей очень неприятными инцидентами. Их используют как приманку", — отметил представитель МИД Латвии Мартиньш Дрегерис.

В СГБ страны считают, что в нынешней геополитической ситуации выражение любой поддержки стране-агрессору России или ее ближайшему союзнику Беларуси противоречит интересам национальной безопасности Латвии. Обеспечение публичности лидерам этих стран также расценивается как поддержка, поскольку это позволяет им распространять пропаганду, которая оправдывает или прославляет внешнюю политику России и Беларуси.

С СГБ согласна и исследовательница Латвийского университета Марита Зитмане. По ее мнению, хотя нельзя указывать, у кого можно, а у кого нельзя брать интервью, это другой случай. Зитмане считает, что в конкретной ситуации детей используют как мягкую силу и в пропагандистских целях.