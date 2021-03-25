Дальнейших подробностей агентство не сообщает.

Это уже вторая поездка Юлии Навальной в Германию после того как она вместе с мужем покинула эту страну в январе по окончании его лечения от отравления "Новичком" и после того как ему назначили реальный срок по делу "Ив Роше". 10 февраля она прилетела во Франкфурт-на-Майне и вернулась в РФ 22 февраля. По данным СМИ, она находилась в ФРГ с частным визитом.