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Украина, похоже, выиграла битву под Харьковом - американский институт Российские военные, вероятно, решили полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова в условиях украинских контрнаступлений с одной стороны и ограниченного подкрепления с другой - об этом пишет в своем материале американский Институт исследования войны (ISW).
Институт исследования войны: Украина, похоже, выиграла битву под Харьковом
© Zuma Press / Scanpix

"Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем изгнали их из-под города, как они сделали с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", - говорится в исследовании.

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Эксперты ISW отмечают, что украинские силы, вероятно, попытаются перерезать по меньшей мере одну, самую западную из наземных линий снабжения между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма.

Однако Россия использует несколько таких линий, в том числе и те, что находятся на удалении от позиций ВСУ, и маловероятно, что наступающие украинские войска доберутся до них в ближайшее время, отмечает ISW.

Основные усилия российских войск по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга.

Российские войска, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли серьезные потери.

"У русских может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе, чтобы завершить окружение [Северодонецка и Лисичанска], хотя они, вероятно, продолжат попытки сделать это", - пишет ISW.

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bbcrussian.com
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