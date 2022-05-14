Институт исследования войны: Украина, похоже, выиграла битву под Харьковом

"Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем изгнали их из-под города, как они сделали с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев", - говорится в исследовании.

Эксперты ISW отмечают, что украинские силы, вероятно, попытаются перерезать по меньшей мере одну, самую западную из наземных линий снабжения между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма.

Однако Россия использует несколько таких линий, в том числе и те, что находятся на удалении от позиций ВСУ, и маловероятно, что наступающие украинские войска доберутся до них в ближайшее время, отмечает ISW.

Основные усилия российских войск по-прежнему направлены на то, чтобы окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга.

Российские войска, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли серьезные потери.

"У русских может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе, чтобы завершить окружение [Северодонецка и Лисичанска], хотя они, вероятно, продолжат попытки сделать это", - пишет ISW.

