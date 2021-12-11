Свою Нобелевскую речь Муратов начал с цитаты из выступления другого лауреата премии мира, академика Андрея Сахарова: "Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны".

О нарушениях прав человека в России и других странах Муратов и говорил большую часть речи, получившей название "Антидот от тирании". Русская служба Би-би-си рассказывает главное из выступления лауреата.

"Власть активно продает идею войны"

По словам главреда "Новой газеты", мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре, а война стала казаться чем-то допустимым под влиянием "агрессивного маркетинга".

"Правительства и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. […] Нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Не дадим этому их телевизору снова себя обмануть", — заявил он.

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с боингом МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", — добавил Муратов.

О Лукашенко и миграционном кризисе

Муратов заявил, что ответственность за миграционный кризис на границе Беларуси и Польши лежит на действующем президенте Беларуси Александре Лукашенко.

"В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась на грани большой крови игра белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза", — сказал главред "Новой".

По его словам, журналисты выяснили, что мигрантов с Ближнего Востока доставляли белорусскими самолетами, а число рейсов в этом году значительно возросло.

"Так и организуются вооруженные провокации и конфликты. Мы, журналисты, выяснив, как это устроено, сделали свою работу. Дальше — дело политиков", — подытожил он.

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О пытках в тюрьмах

Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток, задачей которого будет сбор данных о применении пыток в разных частях света и государствах и поиск ответственных.

"Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась и в современной России. Жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания, на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные дети, от них требуют признания вины без предъявления доказательств", — заявил он.

О Навальном

Муратов упомянул и оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении.

После объявления о присуждении ему премии Муратов заявил: "Если бы я был в комитете, то проголосовал бы за того, на кого ставили все букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди. Я говорю, конечно, об Алексее Навальном".

В Осло Муратов упомянул об оппозиционере скорее в контексте общей ситуацией с правосудием в России.

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"Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят у нас политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал… А Навальный — сидит".

"Сама парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции", — напомнил Муратов о деле "Ив Роше".

О попытке отравления оппозиционера и тех, кого считают исполнителями, он упоминать не стал.

Сторонники Навального в ответ успели обвинить Муратова в "беззубости".

О "Мемориале"*

Муратов коротко, но эмоционально высказался об иске Генпрокуратуры о ликвидации правозащитного общества "Мемориал" — суд будет рассматривать этот на следующей неделе. Тогда же он первый и единственный раз упомянул в своей речи российского президента.

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"Две тенденции борются сейчас в России. С одной стороны, президент России помогает установить памятник к 100-летию академика Сахарова. А с другой стороны, в нашей же стране Генпрокуратура требует ликвидировать общество "Мемориал".

[…] Напомню, "Мемориал" создал Сахаров. Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект? "Мемориал" — не "враг народа". "Мемориал" — друг народа", — заявил он.

"Журналистский самолет"

Вторая половина выступления Муратова была посвящена проблемам российских журналистов. "Мы, конечно, понимаем: эта премия — всему профессиональному сообществу настоящих журналистов", — подчеркнул он.

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"В России это "враги народа". Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны", — сказал Муратов, сравнив ситуацию массового вынужденного отъезда с "философским пароходом".

"Теперь вместо "философского парохода" улетает "журналистский самолет". Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию", — добавил он.

Муратов перечислил имена погибших журналистов, в том числе убитых в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, а также погибших журналистов "Новой газеты" Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Анастасию Бабурову, и Стаса Маркелова, Наталью Эстемирову.

"За день до объявления об этой награде мы отметили 15 лет со дня убийства Анны Политковской. Убийцы получили справедливые приговоры, но заказчик преступления не найден, а срок давности истек. Официально заявляю: редакция "Новой газеты" этот срок давности не признает", — заявил Муратов.

Завершить выступление журналист предложил минутой молчания в знак траура о погибших репортерах и поддержки тех, кто подвергается преследованиям.

"Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", — объявил он.

* — "Мемориал" признал российскими властями "иностранным агентом"