Инфляция в странах еврозоны в начале 2022 года выросла до самого высокого уровня с момента введения единой европейской валюты в 1999 году. В январе потребительские цены в еврозоне в среднем увеличились на 5,1 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщило в среду, 2 февраля, европейское статистическое ведомство Евростат в Люксембурге, сославшись на предварительные данные.
В декабре инфляция в еврозоне достигла 5,0 процента, а на начало года экономисты прогнозировали снижение ее темпов до 4,4 процента. По сравнению с декабрем, в январе показатель составил 0,3 процента.
Цель ЕЦБ — инфляция на уровне 2,0 процента
Тем самым, показатель инфляции отдалился еще дальше от цели Европейского центробанка (ЕЦБ), который считает оптимальным для экономики уровень в 2,0 процента. При этом согласно сценарию ЕЦБ, в 2022 году рост цен на товары и услуги должен стабилизироваться и начать постепенно снижаться.
Высокая инфляция главным образом связана с крайне сильным ростом цен на энергоносители. В январе в сравнении с тем же месяцем 2021 года этот показатель увеличился на 28,6 процента, в декабре — на 25,9 процента. Цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки возросли на 3,6 процента. Без учета трех этих категорий потребительские цены в январе повысились на 2,3 процента в годовом исчислении.
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