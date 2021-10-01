Годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,4 процента. Такие данные Европейское статистическое ведомство Eurostat приводит в пятницу, 1 октября. Экономисты ожидали значения в 3,3 процента. В августе показатель составил 3 процента. Тем самым инфляция в зоне евро достигла максимального значения за 13 лет, отмечает агентство dpa. В сентябре 2008 года потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,6 процента.

Однако в отдельных странах, использующих евро в качестве официальной валюты, годовая инфляция оказалась выше. Так, в Эстонии показатель в сентябре составил 6,4 процента, в Литве - 6,3 процента, в Словакии - 5,1 процента, а в Германии - 4,1 процента. Наименьшего значения - 0,7 процента - эксперты ожидают на Мальте.

ЕЦБ считает рост инфляции временным и связанным с пандемией

Существеннее всего в зоне евро за год - на 17,4 процента - подорожали энергоносители. Промышленные товары за этот период выросли в цене на 2,1 процента, как и продукты питания. В сфере услуг годовая инфляция в сентябре составила 1,7 процента, увеличившись по сравнению с августом (1,1 процента).

Базовая инфляция без учета энергоносителей и продовольствия за год составила 1,9 процента. Многие экономисты считают ее более надежным показателем в силу тенденции к меньшим колебаниям.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) нацелен на уровень инфляции в 2 процента в среднесрочной перспективе. Институт считает рост инфляции временным и связывает его с последствиями коронавирусного кризиса.