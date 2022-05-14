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На мировом рынке запрет на экспорт из Индии, являющейся вторым в мире производителем пшеницы, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен, вызванному в том числе войной в Украине.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Индия ввела немедленный запрет на экспорт пшеницы. Как указывается в заявлении правительства страны, опубликованном в субботу, 14 мая, это решение призвано сдержать рост цен на внутреннем рынке. В Нью-Дели также заявили, что все существующие контракты на поставку будут выполнены. Кроме того, будут осуществляться поставки на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для "удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств".

По данным агентства Reuters, в феврале правительство Индии ожидало, что шестой год подряд будет собран рекордный урожай зерна, который может превысить 111 млн тонн. В мае прогноз был снижен, теперь ожидается, что в конечном итоге, фермеры соберут менее 100 млн тонн пшеницы. Государство каждый год покупает у производителей большую часть урожая, чтобы обеспечить зерном более бедным слои населения.

На мировом рынке запрет на экспорт из Индии, являющейся вторым в мире производителем пшеницы, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен, вызванному в том числе войной в Украине и связанным с нею сокращением экспорта из черноморского региона. По оценкам ООН,в Украине хранится почти 25 млн тонн зерна предыдущего урожая, которые невозможно вывезти из-за ведущихся боевых действий, а также блокируемых Россией путей доставки и портов.

В ФРГ критикуют решение Нью-Дели

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Эздемир (Cem Özdemir) подверг критике решение Нью-Дели. "Мы все, особенно крупные страны-экспортеры, также несем ответственность за весь остальной мир", - заявил он после завершения встречи аграрных министров "Большой семерки" (G7). По словам Эздемира, G7 принципиально выступает против запретов на экспорт. "Мы призываем держать рынки открытыми", - подчеркнул немецкий министр.

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Deutsche Welle

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