Индийский "Викрам" успешно сел на Луну. Индия стала четвертой лунной державой

В отличие от потерянной "Луны-25", которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки "Чандраяна", шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше.
С одной стороны, успешно провести посадку у южного полюса луны не удавалось еще никому. Подробно об этом мы рассказывали в подкасте "Что это было" в понедельник.
С другой - посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата "Чандраян-2". А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.
Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых была возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.
Сообщается, что между аппаратами уже установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй "Чандраян" уже отправил снижающемуся к поверхности третьему сигнал "Welcome, buddy!" ("Добро пожаловать, приятель!") — и получил подтверждение доставки.
Впрочем, на руку посадочной миссии (в состав которой входит луноход "Прагъям") играют и еще несколько факторов.
В отличие от все той же "Луны-25", стартовавшей после индийского аппарата, а спуститься намеревавшейся раньше него, у "Чандраяна" значительно больше времени на то, чтобы, скользя по орбите, внимательно осмотреться и выбрать на поверхности более подходящее для посадки место.
Саму посадку можно наблюдать в прямом эфире.
Во вторник утром, за сутки с небольшим до прилунения министр науки и технологий Индии Джетендра Сингх опубликовал таймлапс (ускоренное видео какого-либо процесса), где за две с небольшим минуты показана вся история строительства компонентов третьего "Чандраяна".
Спускаемый модуль "Викрам" должен коснуться лунной поверхности в начале седьмого вечера по индийскому времени (в Лондоне будет 13:34, в Москве 15:34).
Наблюдать за посадкой можно будет в прямом эфире на сайте индийского агентства или в Youtube.