Индийский "Викрам" успешно сел на Луну. Индия стала четвертой лунной державой

В отличие от потерянной "Луны-25", которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки "Чандраяна", шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше.

С одной стороны, успешно провести посадку у южного полюса луны не удавалось еще никому. Подробно об этом мы рассказывали в подкасте "Что это было" в понедельник.

С другой - посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата "Чандраян-2". А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.

Проще говоря, если в последний момент (как обычно и бывает), вдруг что-то пойдет не так, скорее всего, у ученых была возможность стабилизировать аппарат и продолжить посадку.