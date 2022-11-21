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Участие украинских правоохранителей в расследовании падения ракеты возле границы Украины может оказаться под угрозой. Прокуратура Польши не согласится на участие украинской стороны в инциденте в Пшеводуве.
Инцидент в Пшеводуве: прокуратура Польши против участия украинцев в расследовании
© Twitter nuotr.

"Такой юридической возможности нет, и это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины", - пишет издание Rzeczpospolita.

При этом отмечается, что политики вводят в заблуждение, говоря, что в расследовании участвуют представитель Украины и США, но ничего не происходит.

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По данным издания, украинские следователи прибыли в Пшеводув к окончанию осмотра польских следователей и увидели обломки ракеты и воронку. В то же время украинцы никаких процессуальных действий не проводили.
Кроме того, журналисты опровергли слова главы международного отдела канцелярии президента Польши Якуба Кумоха о работе на месте инцидента польско-американской следственной группы. Указано, что роль американских экспертов заключается в предоставлении доступа к материалам из системы AWACS.

Отмечается, что все решения в рамках расследования принимает исключительно прокуратура Польши. Участие иностранных следователей, в том числе украинских, возможно в рамках международной следственной комиссии, которой пока что нет.

"Погибли польские граждане. Расследование проводится польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. Сейчас ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, включая такие вопросы, как передача материалов или обмен показаниями", - указано в сообщении.

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УНИАН

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