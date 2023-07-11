11 июля 2023 г. 11:46

Инаугурационная встреча Совета Украина-НАТО состоится завтра, - генсек

 
ru.DELFI.lt
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Инаугурационная встреча новосозданного Совета Украина-НАТО состоится завтра при участии украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в Вильнюсе.

Столтенберг сказал, что предложил пакет из трех элементов для Украины.

“Я предложил пакет из трех элементов с большей практической помощью, с многоуровневой программой, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость украинских сил с силами НАТО, что приблизит Украину к НАТО. Усилить политические связи, чтобы создать Совет Украина-НАТО, инаугурационная встреча состоится завтра с президентом Зеленским. Также - исключить требование о Плане действий насчет членства в Альянсе”, - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что упразднение требования о выполнении ПДЧ вдвое ускорит процесс на пути Украины к членству в НАТО.

“Это обернет процесс получения членства для Украины от двухшагового до одношагового”, - сказал Столтенберг.

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