Инаугурационная встреча Совета Украина-НАТО состоится завтра, - генсек

Столтенберг сказал, что предложил пакет из трех элементов для Украины.

“Я предложил пакет из трех элементов с большей практической помощью, с многоуровневой программой, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость украинских сил с силами НАТО, что приблизит Украину к НАТО. Усилить политические связи, чтобы создать Совет Украина-НАТО, инаугурационная встреча состоится завтра с президентом Зеленским. Также - исключить требование о Плане действий насчет членства в Альянсе”, - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что упразднение требования о выполнении ПДЧ вдвое ускорит процесс на пути Украины к членству в НАТО.