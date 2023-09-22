"Импортный, пальцы шевелятся": какие протезы получают российские военные

"Мы шли своего "двухсотого" забирать, я наступил на "лепесток" (противопехотная мина советских времен, есть на вооружении России и Украины — Би-би-си). У нас группа была четыре человека, двое только остались. Я и товарищ, который меня вытаскивал. Ну, у него тоже легкого нету, селезенки нету. И стома висит, мешок, короче, на животе" — описывает Сергей в разговоре с Би-би-си свой короткий фронтовой опыт.

Ногу Сергей потерял во время эвакуации однополчанина. Он служил в группе, которая забирает убитых и раненых с поля боя.

"Думал, если не суждено будет вернуться, бывшей супруге и дочке, чтоб компенсацию заплатили", — рассказывает он корреспонденту Би-би-си.

Бывший боец ЧВК "Вагнер" 43-летний Сергей в 2020 году оказался в колонии. За грабеж и разбой ему дали шесть лет, но 21 июля прошлого года Сергея одним из первых на зоне завербовала ЧВК. Оставшийся срок, четыре года, обнулился: Сергея помиловали, в конце июля новобранец поехал воевать в Украину, а еще через две недели он лежал в больничной палате луганского госпиталя — уже без правой ноги.

Журналист Би-би-си Илья Барабанов так описывает "Вагнер". За восемь лет своего существования ЧВК "Вагнер" несколько раз меняла свой функционал. В 2014–2015 годах во время первого кризиса на востоке Украины малочисленный отряд наемников выполнял роль "чистильщиков", устраняя пророссийских, но слишком несистемных полевых командиров. В Сирии они масштабировались, превратившись в неофициальных штурмовиков российской армии.

ЧВК "Вагнер" — одно из самых жестоких вооруженных формирований, ответственное за многие предполагаемые военные преступления в ходе российского вторжения в Украину. Наемники ЧВК "Вагнер" захватывали Бахмут, почти полностью уничтожив город, принимали участие в оккупационных военных операциях, совершали внесудебные казни военнопленных и своих сослуживцев.

Об этом впервые стало широко известно в начале января, когда появилась новость о том, что глава ЧВК Евгений Пригожин навестил раненых бойцов в отеле, переделанном под реабилитационный центр на примерно сто человек, судя по видеорепортажу оттуда. Об этом писало и издание "Верстка". Госпитали в Анапе закрылись в конце июля — после неудавшегося мятежа Пригожина.

После госпиталя в Луганске вагнеровца возили по разным больницам — всего он упоминает пять. Сергею провели четыре операции, включая ампутацию и повторную реампутацию. В итоге он оказался в Анапе — там наемники "Вагнера" массово проходили реабилитацию.

После начала российского вторжения в Украину ситуация снова кардинально изменилась. После начала массовой вербовки зеков в состав ЧВК она превратилась по сути в полноценную теневую армию.

Внесудебные казни, "кувалдинг" и расстрелы дезертиров стали обычной практикой для пригожинских наемников уже в ходе этой войны. Работа за деньги и личную выгоду — основные признаки "Вагнера". При этом "Вагнер" — добровольческое соединение, куда люди вступают осознанно и самостоятельно.

Бывший вагнеровец Сергей рассказывает, что провел в Анапе полгода и за это время его нога зажила — все это время он ждал протез. Первое время он мог выходить гулять по городу на костылях, ходить на море, а потом, по его словам, запретили вообще выходить из реабилитационного центра, под который был переделан анапский отель.

"По какой причине запретили, мне неизвестно. Люди не выдерживали и уезжали. Я тоже не выдержал и уехал без протеза", — объясняет Сергей.